Помогите, пожалуйста! 1. Масса (в граммах) навески нитрата алюминия, в которой содержится 3,612*10^23 атомов азота: А)127,8 Б)42,6 В)213 Г)14,2 2. Если к раствору щёлочи добавить Фенолфталеин, а затем кислоту, то конечная...

Химия

Помогите, пожалуйста! 1. Масса (в граммах) навески нитрата алюминия, в которой содержится 3,612*10^23 атомов азота: А)127,8 Б)42,6 В)213 Г)14,2 2. Если к раствору щёлочи добавить Фенолфталеин, а затем кислоту, то конечная окраска раствора будет: А)красной Б)бесцветной В)малиновой Г)синей 3. Кристаллы серебра образуются, если в раствор нитрата серебра опустить пластины из: А)железа Б)платины В)золота Г)меди 4. Определите, какую массу H2SO4 можно получить при взаимодействии 8г вещества SO3 с избытком воды. А)4г Б)9,8г В)8г Г)16г

Автор: Гость