Нетвиконуючи побудови встановіть,чи проходить графік функції y=x^2+6x-2 через точку A(3;23)

Алгебра
Нетвиконуючи побудови встановіть,чи проходить графік функції y=x^2+6x-2 через точку A(3;23)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=xˇ2+6x-2, A(3,23)    3ˇ2 +6.3-2=9+18-2=25 Grafik funkcii točkoj A ne proxodit.
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