Помогите решить. №176 На молочной ферме каждой корове в сутки давали 3 кг сена . Это ??дна девятая часть всех кормов, которые она получала. Сколько всего килограммов кормов давали в сутки 65 коровам ?
Математика
Помогите решить. №176 На молочной ферме каждой корове в сутки давали 3 кг сена . Это ??дна девятая часть всех кормов, которые она получала. Сколько всего килограммов кормов давали в сутки 65 коровам ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оооо!эту задачу я уже 2 раз решаю 3*9=27(кг)-съедает 1 корова 27*65=1755(кг) кормов всего
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