Помогите решить. №176 На молочной ферме каждой корове в сутки давали 3 кг сена . Это ??дна девятая часть всех кормов, которые она получала. Сколько всего килограммов кормов давали в сутки 65 коровам ?

Математика

Помогите решить. №176 На молочной ферме каждой корове в сутки давали 3 кг сена . Это ??дна девятая часть всех кормов, которые она получала. Сколько всего килограммов кормов давали в сутки 65 коровам ?

Автор: Гость