Образуйте глаголы неопределённо формы, разберите глаголы неопределённой формы п?? составу, кусает, ходит,шумит,прыгнул,сверкает,взмахнул,смотрел,любить, срезают, делает.
Русский язык
Образуйте глаголы неопределённо формы, разберите глаголы неопределённой формы п?? составу, кусает, ходит,шумит,прыгнул,сверкает,взмахнул,смотрел,любить, срезают, делает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кусать, ходить, шуметь, прыгнуть, сверкать, взмахнуть, смотреть, любить, срезать, делать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Не выполняя построения,найдите координаты точек пересечения с осями координат графика уравнения 1)2x-3y=6;2)x^2+y=4; 3)|x|+|y|=7
Окружающий мир
Математика
Средняя рифме тическое двух чисел равно 11. Одно число составляет пять шестых друг??го найдите эти числа