Образуйте глаголы неопределённо формы, разберите глаголы неопределённой формы п?? составу, кусает, ходит,шумит,прыгнул,сверкает,взмахнул,смотрел,любить, срезают, делает.

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Образуйте глаголы неопределённо формы, разберите глаголы неопределённой формы п?? составу, кусает, ходит,шумит,прыгнул,сверкает,взмахнул,смотрел,любить, срезают, делает.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кусать, ходить, шуметь, прыгнуть, сверкать, взмахнуть, смотреть, любить, срезать, делать 
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