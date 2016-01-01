Не выполняя построения,найдите координаты точек пересечения с осями координат графика уравнения 1)2x-3y=6;2)x^2+y=4; 3)|x|+|y|=7

Алгебра
Не выполняя построения,найдите координаты точек пересечения с осями координат графика уравнения 1)2x-3y=6;2)x^2+y=4; 3)|x|+|y|=7
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2x-3y=6    c ocju x: y=0, 2x=6,x=3 , X/x,y/=/3,0/    c ocju y: x=0, -3y=6, y=-2, Y/x,y/=/0,-2/ 2)xˇ2+y=4    c ocju x: y=0, xˇ2=4, x1=2,x2=-2, X1/x,y/=/2,0/, X2/x,y/=/-2,0)    c ocju y: x=0, y=4, Y/x,y/=0,4/ 3)/x/+/y/=7    c ocju x: y=0, /x/=7, x1=7, x2=-7, X1/x,y/=/7,0/,X2/x,y/=/-7,0/    c ocju y: x=0,/y/=7, y1=7,y2=-7,Y1/x,y/=0,7/,Y2/x,y/=/0,-7/
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