Напиши в каких частях света расспалогались земли покарённые европейским государ??твами
Окружающий мир
Напиши в каких частях света расспалогались земли покарённые европейским государ??твами
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В Северо Запад ,Румыния Россия Юго запад Монголия арабские страны
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