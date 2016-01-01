Помогите решить задачу, урок длится по 30мин. перемены по 10 мин. в 14 00 началось первое занятие. во сколько закончится третье занятие?

Математика

Помогите решить задачу, урок длится по 30мин. перемены по 10 мин. в 14 00 началось первое занятие. во сколько закончится третье занятие?

Автор: Гость