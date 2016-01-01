Помогите решить задачу, урок длится по 30мин. перемены по 10 мин. в 14 00 началось первое занятие. во сколько закончится третье занятие?
Математика
Помогите решить задачу, урок длится по 30мин. перемены по 10 мин. в 14 00 началось первое занятие. во сколько закончится третье занятие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14 00 + 30+10=14 40 2)14 40+ 30= 15 10 Ответ: в 15 10
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