Выпиши приветствие из стихотворения С. Есенина. Поставь знак препинания в конце. у плетня заросшая крапива Обрядилась ярким перламутром И,качаясь, шепчет шаловливо: " С добрым утром!"
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Выпиши приветствие из стихотворения С. Есенина. Поставь знак препинания в конце. у плетня заросшая крапива Обрядилась ярким перламутром И,качаясь, шепчет шаловливо: " С добрым утром!"
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Приветствие: ''с добрым утром!'' Знак препинания: .
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