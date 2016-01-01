Средняя рифме тическое двух чисел равно 11. Одно число составляет пять шестых друг??го найдите эти числа

Математика
Средняя рифме тическое двух чисел равно 11. Одно число составляет пять шестых друг??го найдите эти числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одно число х, тогда другое - 5/6х. Составляем уравнение: (х+5/6 х)/2=11 11/6 х=22 х=22/11/6 х=12  X1=12, X2= 12*5/6=10
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