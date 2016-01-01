Какие изменения в не живой природе влияют на живую природу

Гость: Гость:

1.Выхлопные газы,это отходы от авто.авто-это неживая природа.авто влияет на растения.растения - это живая природа. 2. Кадастрофа кораблей,перевозящие нефть в бочках.Нефть -неживая природа.Нефть попала в воду(море,океан) погубила все живые организмы в воде.живые организсы- это живая природа