Какие изменения в не живой природе влияют на живую природу
Биология
Какие изменения в не живой природе влияют на живую природу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Выхлопные газы,это отходы от авто.авто-это неживая природа.авто влияет на растения.растения - это живая природа. 2. Кадастрофа кораблей,перевозящие нефть в бочках.Нефть -неживая природа.Нефть попала в воду(море,океан) погубила все живые организмы в воде.живые организсы- это живая природа
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