Сообщение на тему я считаю его (её) патриотов России
Обществознание
Сообщение на тему я считаю его (её) патриотов России
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Патриотами являются ветераны ВОВ.
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