На каком портрете Пушкин изображен более молодым и мечтательным(Портреты написаны Тропининым и Кипренским)

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На каком портрете Пушкин изображен более молодым и мечтательным(Портреты написаны Тропининым и Кипренским)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На второй картинке он более молодой.
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