Какие рифмы использует поэт в произведени весна в лесу

Литература
Какие рифмы использует поэт в произведени весна в лесу
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Автор: Гость
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Гость:
В основном он использует эпитеты,Митафоры и Сравнения Природы:и человека.
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