Как называется единица измерения углов какую часть развернутого угла составляет угол в 1 градусов с помощью какого прибора определяют градусную меру угла

Математика

Как называется единица измерения углов какую часть развернутого угла составляет угол в 1 градусов с помощью какого прибора определяют градусную меру угла

Автор: Гость