Как называется единица измерения углов какую часть развернутого угла составляет угол в 1 градусов с помощью какого прибора определяют градусную меру угла
Математика
Как называется единица измерения углов какую часть развернутого угла составляет угол в 1 градусов с помощью какого прибора определяют градусную меру угла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Единица измерения углов-градус. 2)1/180 часть,так как развернутый угол = 180 градусам. 3)При помощи транспортира.
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