Четвертое задание А В, пожалуйста
Алгебра
Четвертое задание А В, пожалуйста
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- + - --------------[-19]------------[2]----------------- x∈[-19;2]
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