20км путь,20мин время!найти скорость?
Алгебра
20км путь,20мин время!найти скорость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 км/час в часу 60 минут, за 20 минут проезжаем 20 км, значит за час 3 раза по 20, то есть 60.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
вырази отношения в процентах: а)8дм к 3,2 м б)0,3 км к 500м в)12 ц к 4т г)0,034 ц л 20 кг д)6 мин к 1 ч
Алгебра
Математика
В магазине привезли 48 коробок с зелёным виноградом. В 16 коробках был чёрный виноград , по 9 кг в каждой, а востальных-зелёный , по 8 кг в каждой....
Математика