20км путь,20мин время!найти скорость?

Алгебра
20км путь,20мин время!найти скорость?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 км/час в часу 60 минут, за 20 минут проезжаем 20 км, значит за час 3 раза по 20, то есть 60.
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