укажите, если возможно, два значения А , при которых верно высказывание: 17 делится на А

Алгебра
укажите, если возможно, два значения А , при которых верно высказывание: 17 делится на А
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если нужно целое число, тогда А= 1 и А=17 17/1 = 17 17/17 = 1
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