Камень падает с крыши 2с. Рассчитать высоту здания.
Физика
Камень падает с крыши 2с. Рассчитать высоту здания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t = 2с g = 10 м/с² найти: h = ? h = gt²/2 h = 10м/с² * 4с² / 2 h = 40м / 2 h = 20м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Find and correct the mistakes. Then write sentences. Example Mrs Brown is old than Mrs Black.- Mrs Brown older than Mrs Black/ 1. Robert is more yo...
Физика
два человека тянут за веревку в разные стороны с силой 75Н разорвется ли веревка, если она выдерживает натяжение 90Н?
Английский язык