Почему выпущенный из рук предмет падает на Землю?какая сила действует на него?

Физика
Почему выпущенный из рук предмет падает на Землю?какая сила действует на него?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
:) Сила земного притяжения
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