Почему выпущенный из рук предмет падает на Землю?какая сила действует на него?
Физика
Почему выпущенный из рук предмет падает на Землю?какая сила действует на него?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
:) Сила земного притяжения
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