Молоко разлили в 3 одинаковые банки и два кувшина одинаковой вместимости. В две банки поместилась половина всего молока. Вместимость чего больше- банки или кувшина?
Математика
Молоко разлили в 3 одинаковые банки и два кувшина одинаковой вместимости. В две банки поместилась половина всего молока. Вместимость чего больше- банки или кувшина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Банки 2 банки - 50% молока, значит в одной банке 25% молока. у нас 3 банки, значит во всех банках 75% молока, и оставшиеся 25% молока разлито в кувшины, то есть по 12,5 % а каждом кувшине. 25 больше чем 12,5
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