Мороженое содержит 7частей воды , 2ч жира , 2ч сахара. Сколько потребуется сахарадля приготовления 4400кг мороженого?
Математика
Мороженое содержит 7частей воды , 2ч жира , 2ч сахара. Сколько потребуется сахарадля приготовления 4400кг мороженого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное это правильно! Пусть 1 часть x . Тогда - 7 ч = 7x , 2ч=2x. 7x+2x+2x=4400 11x=4400 x=4400/11 x=400. 2x=400*2=800. ответ: 800 кг ( наверное кг) сахара потребуется для приготовления 4400 кг мороженого. Муня ты подумай над решение а не пиши его сразу.
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