Мороженое содержит 7частей воды , 2ч жира , 2ч сахара. Сколько потребуется сахарадля приготовления 4400кг мороженого?

Математика
Мороженое содержит 7частей воды , 2ч жира , 2ч сахара. Сколько потребуется сахарадля приготовления 4400кг мороженого?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное это правильно! Пусть 1 часть x . Тогда -  7 ч = 7x , 2ч=2x. 7x+2x+2x=4400 11x=4400 x=4400/11 x=400. 2x=400*2=800. ответ: 800 кг ( наверное кг) сахара потребуется для приготовления  4400 кг мороженого. Муня ты подумай над решение а не пиши его сразу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
число неспаренных электронов в атоме фосфора?
Ответить
Математика
чему равны две третьих части суток?
Ответить
Геометрия
Найти среднюю линию равнобедренной трапеции с боковой стороной 5 см и периметром 26см
Ответить
Математика
В поселке 19 деревянных домов, а каменных на 26 домов больше. Сколько всего домов в поселке?
Ответить
Математика
Мама и папа вместе зарабатывают 8132 кроны.Зарплата мамы на 572 кроны больше.чем зарплата папы.Какую зарплату получает каждый из них? Задачу над...
Ответить