чему равны две третьих части суток?

Математика
чему равны две третьих части суток?
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Гость:
24:3*2=16  
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