В поселке 19 деревянных домов, а каменных на 26 домов больше. Сколько всего домов в поселке?

Математика
В поселке 19 деревянных домов, а каменных на 26 домов больше. Сколько всего домов в поселке?
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Гость:
19 + ( 19 + 26 ) = 64
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