некоторое расстояние ласточка пролетает за 0,5ч со скоростью 50км\ч.За сколько минут то же расстояние пролетит стриж, если будет лететь со скоростью 100км\ч?

Математика
некоторое расстояние ласточка пролетает за 0,5ч со скоростью 50км\ч.За сколько минут то же расстояние пролетит стриж, если будет лететь со скоростью 100км\ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5*50=25км-расстояние 25/100=0,25ч-за столько пролетит стриж 0,25*60=15мин-за столько пролетит стриж
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