некоторое расстояние ласточка пролетает за 0,5ч со скоростью 50км\ч.За сколько минут то же расстояние пролетит стриж, если будет лететь со скоростью 100км\ч?
Математика
некоторое расстояние ласточка пролетает за 0,5ч со скоростью 50км\ч.За сколько минут то же расстояние пролетит стриж, если будет лететь со скоростью 100км\ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5*50=25км-расстояние 25/100=0,25ч-за столько пролетит стриж 0,25*60=15мин-за столько пролетит стриж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Математика
из 3 м ткани получается 2 полотенца. сколько такой длины полотенец получится из 6 м ткани? решите задачу двумя способами.
Математика
для сада купили в питомнике 14 кустов красной и черной смородины по одинаковой цене. За красную смородину заплатили 250 руб., а за черную - 450 руб...