1 морковка и 7 редисок уравновешивают 2 морковки и 1 редиску. Сколько морковок уравновесят 12 редисок?

Математика
1 морковка и 7 редисок уравновешивают 2 морковки и 1 редиску. Сколько морковок уравновесят 12 редисок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на старте у нас 1 (х) морковка и 7 (у) редисок потом при том же весе мы имеем 2 морковки и 1 редиску Соответственно 1х+7у = 2х+1у переносим одинаковые неизвестные по обе стороны знака равно 7у-1у= 2х-1х 6у = х 6 редисок - это 1 морковка.   Сколько морковок уравновесят 12 редисок? ответ 12/6= 2 морковки  
Гость:
1мор.+7редис.=2мор.+1редис. 1м+7р-2м-1р=0 6р-1м=0 6р=1м 12р=2м ответ:2морковки уравнивается 12 редисок
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