1 морковка и 7 редисок уравновешивают 2 морковки и 1 редиску. Сколько морковок уравновесят 12 редисок?

Гость: Гость:

на старте у нас 1 (х) морковка и 7 (у) редисок потом при том же весе мы имеем 2 морковки и 1 редиску Соответственно 1х+7у = 2х+1у переносим одинаковые неизвестные по обе стороны знака равно 7у-1у= 2х-1х 6у = х 6 редисок - это 1 морковка. Сколько морковок уравновесят 12 редисок? ответ 12/6= 2 морковки