Выпиши из текста однокоренные слова. Подбери пропущенное однокоренное слово.Обозначь корень.Докажи что эти слова однокорнные. Над болотцем тихо,тихо... В тёплом воздухе парят Сам Комар да Комариха, С ними- тучи комарят!... Вели...

Русский язык

Выпиши из текста однокоренные слова. Подбери пропущенное однокоренное слово.Обозначь корень.Докажи что эти слова однокорнные. Над болотцем тихо,тихо... В тёплом воздухе парят Сам Комар да Комариха, С ними- тучи комарят!... Велика .... семья!

Автор: Гость