Выпиши из текста однокоренные слова. Подбери пропущенное однокоренное слово.Обозначь корень.Докажи что эти слова однокорнные. Над болотцем тихо,тихо... В тёплом воздухе парят Сам Комар да Комариха, С ними- тучи комарят!... Вели...
Русский язык
Выпиши из текста однокоренные слова. Подбери пропущенное однокоренное слово.Обозначь корень.Докажи что эти слова однокорнные. Над болотцем тихо,тихо... В тёплом воздухе парят Сам Комар да Комариха, С ними- тучи комарят!... Велика .... семья!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
однокоренные- Комар. Комариха,комарят. пропущенное - комариная. корень - комар.
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