С каждым из существительных, приведенных в кобках, составте словосочетание с согласующимися по смыслу прилагательным - паронимами. Доверительный- доверчивый (человек, интонация, просьба, разговор), лирический - лиричный (стихот...

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С каждым из существительных, приведенных в кобках, составте словосочетание с согласующимися по смыслу прилагательным - паронимами. Доверительный- доверчивый (человек, интонация, просьба, разговор), лирический - лиричный (стихотворение, тенор, настроение), командированный - командировачный ( человек, удостверение), нестерпимый - нетерпимы (поступок, боль, холод)

Автор: Гость