С каждым из существительных, приведенных в кобках, составте словосочетание с согласующимися по смыслу прилагательным - паронимами. Доверительный- доверчивый (человек, интонация, просьба, разговор), лирический - лиричный (стихот...
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С каждым из существительных, приведенных в кобках, составте словосочетание с согласующимися по смыслу прилагательным - паронимами. Доверительный- доверчивый (человек, интонация, просьба, разговор), лирический - лиричный (стихотворение, тенор, настроение), командированный - командировачный ( человек, удостверение), нестерпимый - нетерпимы (поступок, боль, холод)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доверчивый человек, доверительная интонация, доверительная просьба, доверительный разговор. Лирическое стихотворение, лиричный тенор, лиричное настроение. Командированный человек, командировочное удостоверение. Нестерпимая боль, нестерпимый холод, нетерпимый поступок.
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