Кошке,собаке и попугаю вместе 9 лет.Кошке и собаке вместе 6 лет.Кошке и попугаю вместе 7 лет.Сколько лет кошке? Собаке? Попугаю?
Математика
Кошке,собаке и попугаю вместе 9 лет.Кошке и собаке вместе 6 лет.Кошке и попугаю вместе 7 лет.Сколько лет кошке? Собаке? Попугаю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х1-кошка х2-собака х3-попугай х1+х2+х3=9 х1+х2=6 х1+х3=7 х1=7-х3 7-х3+х2+х3=9 х2=2 х1+2=6 х1=4 х3=7-х1 х3=3
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