Кошке,собаке и попугаю вместе 9 лет.Кошке и собаке вместе 6 лет.Кошке и попугаю вместе 7 лет.Сколько лет кошке? Собаке? Попугаю?

Математика

Кошке,собаке и попугаю вместе 9 лет.Кошке и собаке вместе 6 лет.Кошке и попугаю вместе 7 лет.Сколько лет кошке? Собаке? Попугаю?

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