Масса оксида аллюминия, который образовался в результате сгорания 2,7 грамм порошка алюминия

Химия
Масса оксида аллюминия, который образовался в результате сгорания 2,7 грамм порошка алюминия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,7 г                        Х г 4Al  +  3O2   =   2Al2O3 4*27 г/моль      2*102 г/моль 2,7 / 4*27 = Х / 2*102 Х = 2,7*2*102 / 4*27 = 5,1 г Ответ: масса оксида алюминия 5,1 г
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