Масса оксида аллюминия, который образовался в результате сгорания 2,7 грамм порошка алюминия

Гость: Гость:

2,7 г Х г 4Al + 3O2 = 2Al2O3 4*27 г/моль 2*102 г/моль 2,7 / 4*27 = Х / 2*102 Х = 2,7*2*102 / 4*27 = 5,1 г Ответ: масса оксида алюминия 5,1 г