на хлебозаводе каждые сутки работают в 3 смены и за кждую смену выпекают 12 т ржаного хлеба и 6 т пшеничного.скаолько всего тонн хлеба выпекают за 10 суток?

Математика

на хлебозаводе каждые сутки работают в 3 смены и за кждую смену выпекают 12 т ржаного хлеба и 6 т пшеничного.скаолько всего тонн хлеба выпекают за 10 суток?

Автор: Гость