на хлебозаводе каждые сутки работают в 3 смены и за кждую смену выпекают 12 т ржаного хлеба и 6 т пшеничного.скаолько всего тонн хлеба выпекают за 10 суток?
Математика
на хлебозаводе каждые сутки работают в 3 смены и за кждую смену выпекают 12 т ржаного хлеба и 6 т пшеничного.скаолько всего тонн хлеба выпекают за 10 суток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12+6)*3*10=540
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