шаг у мартышки 25 см , у попугая на 20 см короче , а у слона на 30 см длиннее чем у мартышки. на сколько см шаг попугая короче чем у слона

Математика

шаг у мартышки 25 см , у попугая на 20 см короче , а у слона на 30 см длиннее чем у мартышки. на сколько см шаг попугая короче чем у слона

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