шаг у мартышки 25 см , у попугая на 20 см короче , а у слона на 30 см длиннее чем у мартышки. на сколько см шаг попугая короче чем у слона
Математика
шаг у мартышки 25 см , у попугая на 20 см короче , а у слона на 30 см длиннее чем у мартышки. на сколько см шаг попугая короче чем у слона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача. 1) 25-20 = 5 (см.) шаг попугая. 2)25+30 = 55(см.) шаг слона . 3)55 - 5 =50 Ответ : У попугая шаг короче чем у слона на 50 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для школы купили 5 мотков электо провода,по 56 метров в каждом,Израсходовали 2/7 части всего провода. Сколько метров провода осталось?
Математика
На 6 карточках написаны буквы П,О,А,Л,О,С. После тщательного перемещивания берут по одной карточке кладут последовательно рядом. какова вероятность...
Математика
Каждый учащийся гимназии изучает по крайней мере один из двух иностранных языков. Английский язык изучают 328 учеников, французский язык - 246 учен...
Қазақ тiлi
Українська мова, 5 клас Н. Бондаренко, А. Ярмолюк Задание 177 Прочитайте речення. Чи правильно вжито сполучники і слова, які з’єднують ці речення ?...