Українська мова, 5 клас Н. Бондаренко, А. Ярмолюк Задание 177 Прочитайте речення. Чи правильно вжито сполучники і слова, які з’єднують ці речення ? Як це впливає на зміст ? Запишіть відредаговані речення. Перші авто були звича...

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Українська мова, 5 клас Н. Бондаренко, А. Ярмолюк Задание 177 Прочитайте речення. Чи правильно вжито сполучники і слова, які з’єднують ці речення ? Як це впливає на зміст ? Запишіть відредаговані речення. Перші авто були звичайними кінними візками із двигунами, а їх називали безкінними екіпажами. Перші автомобілі не завжди радо зустрічали, і вони часто лякали коней і здіймали куряву. Спочатку автомобілі були розвагою заможних громадян. І Генрі Форд побудував дешевий автомобіль для широких мас. Гоночні автомобілі – це швидкісні машини , коди вони дуже відрізняються від звичайних.

Автор: Гость