В коробке было 18 пирожных.Съели одну шестую всех пирожных.Сколько пирожных осталось?
Математика
В коробке было 18 пирожных.Съели одну шестую всех пирожных.Сколько пирожных осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если съели одну шестую то тогда мы получаем пять шестых, так как 18 - составляет шесть шестых . Пять шестых - это 15 пирожных
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ ВЫСТАВИЛИ 20 КАРТИН,ИЗ НИХ 6 ПОРТРЕТОВ,ОСТАЛЬНЫЕ-ПЕЙЗАЖИ. НА СКОЛЬКО БОЛЬШЕ ВЫСТАВИЛИ ПЕЙЗАЖЕЙ,ЧЕМ ПОРТРЕТОВ?
Математика
Русский язык
Составь два предложения о том, как ты помогаешь зимой птицам или заботишься о каком- либо животном дома.