В коробке было 18 пирожных.Съели одну шестую всех пирожных.Сколько пирожных осталось?

Математика
В коробке было 18 пирожных.Съели одну шестую всех пирожных.Сколько пирожных осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если съели одну шестую то тогда мы получаем пять шестых, так как 18 - составляет шесть шестых . Пять шестых - это 15 пирожных
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