Составь два предложения о том, как ты помогаешь зимой птицам или заботишься о каком- либо животном дома.
Русский язык
Составь два предложения о том, как ты помогаешь зимой птицам или заботишься о каком- либо животном дома.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимой я мастерю кормушки для птиц и постоянно слежу за тем,чтобы они не были пустыми. Птицы с удовольствием прилетают в мою кормушку, чтобы полакомиться.
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