С бахчи собрали 27 тонн. арбузов. В столовую направили 2/9 этих арбузов, а 6/7 остатка отвезли на рынок. Сколько тонн. арбузов отвезли на рынок?

Математика
С бахчи собрали 27 тонн. арбузов. В столовую направили 2/9 этих арбузов, а 6/7 остатка отвезли на рынок. Сколько тонн. арбузов отвезли на рынок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В столовую отправили  27 * 2 / 9 = 6 арбузов, осталось  27 - 6 = 21. Из них на рынок отвезли  21 * 6 / 7 = 18.
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