С бахчи собрали 27 тонн. арбузов. В столовую направили 2/9 этих арбузов, а 6/7 остатка отвезли на рынок. Сколько тонн. арбузов отвезли на рынок?

Математика

С бахчи собрали 27 тонн. арбузов. В столовую направили 2/9 этих арбузов, а 6/7 остатка отвезли на рынок. Сколько тонн. арбузов отвезли на рынок?

Автор: Гость