Информационное сообщение объемом 1,5Кбайт содержит 3072 символа.Сколько символов содержит алфавит,при помощи которого было записано это сообщение?

Гость: Гость:

1,5 Кбайта=1,5 * 1024 байта = 1,5 * 1024 *8 бит = 12288 бит 12288/3072 = 4 бита - на один символ Значит N=2^4 = 16 символов в алфавите. Ответ: 16 символов