Информационное сообщение объемом 1,5Кбайт содержит 3072 символа.Сколько символов содержит алфавит,при помощи которого было записано это сообщение?
Экономика
Информационное сообщение объемом 1,5Кбайт содержит 3072 символа.Сколько символов содержит алфавит,при помощи которого было записано это сообщение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5 Кбайта=1,5 * 1024 байта = 1,5 * 1024 *8 бит = 12288 бит 12288/3072 = 4 бита - на один символ Значит N=2^4 = 16 символов в алфавите. Ответ: 16 символов
Гость:
Один символ занимает: [latex]\frac{1, 5 \cdot 1024 }{3072} = \frac{1, 5}{3}=0,5[/latex] байт = 4 бит (1,5 Кбайт = [latex]1,5 \cdot 1024[/latex] байт) Мощность алфавита N (или количество символов в алфавите) равно [latex]2^4=16[/latex] Ответ: 16 символов содержит алфавит.
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