В теплице с 1 метром в квадрате снимают 30кг. огурцов. Сколько килограммов огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице прямоугольной формы длиной 10м и шириной 5м?
Математика
В теплице с 1 метром в квадрате снимают 30кг. огурцов. Сколько килограммов огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице прямоугольной формы длиной 10м и шириной 5м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь =10*5=50 урожай =50*30=1500кг ответ 1500кг
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