В теплице с 1 метром в квадрате снимают 30кг. огурцов. Сколько килограммов огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице прямоугольной формы длиной 10м и шириной 5м?

Математика

В теплице с 1 метром в квадрате снимают 30кг. огурцов. Сколько килограммов огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице прямоугольной формы длиной 10м и шириной 5м?

Автор: Гость