К школьникам прилетели 62 американца.В гостинице где они остановились есть только трехмесные номера Сколько номеров заполнили американца? Сколько человек живут в номере заполненном не до конца?

Математика

К школьникам прилетели 62 американца.В гостинице где они остановились есть только трехмесные номера Сколько номеров заполнили американца? Сколько человек живут в номере заполненном не до конца?

Автор: Гость