К школьникам прилетели 62 американца.В гостинице где они остановились есть только трехмесные номера Сколько номеров заполнили американца? Сколько человек живут в номере заполненном не до конца?
Математика
К школьникам прилетели 62 американца.В гостинице где они остановились есть только трехмесные номера Сколько номеров заполнили американца? Сколько человек живут в номере заполненном не до конца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
62:3=20 + 2 (остаток) нужно 21 номер
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