на мельницу привезли 9600 кг пшеницы. при размоле отходы составили 1200 кг. муку насыпали в мешки и погрузили на 3 машины на первую погрузили 30 мешков, на вторую - 35 мешков, а на третью - 40 мешков. Сколько килограммов муки п...
Математика
на мельницу привезли 9600 кг пшеницы. при размоле отходы составили 1200 кг. муку насыпали в мешки и погрузили на 3 машины на первую погрузили 30 мешков, на вторую - 35 мешков, а на третью - 40 мешков. Сколько килограммов муки погрузили на первую машину, если во всех мешках муки было поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9600-1200=8400 (кг) получилось муки 2)30+35+40=105 ( мешков ) всего было мешков с мукой 3) 8400÷105 = 80 ( кг) муки в одном мешке 4) 80×30 = 2400 ( кг ) муки на первой машине
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