на мельницу привезли 9600 кг пшеницы. при размоле отходы составили 1200 кг. муку насыпали в мешки и погрузили на 3 машины на первую погрузили 30 мешков, на вторую - 35 мешков, а на третью - 40 мешков. Сколько килограммов муки п...

Математика

на мельницу привезли 9600 кг пшеницы. при размоле отходы составили 1200 кг. муку насыпали в мешки и погрузили на 3 машины на первую погрузили 30 мешков, на вторую - 35 мешков, а на третью - 40 мешков. Сколько килограммов муки погрузили на первую машину, если во всех мешках муки было поровну?

Автор: Гость