необходимые учебные предметы портного

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необходимые учебные предметы портного
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Гость:
Швейная машина Ножницы Ткань Бумага для чертежа выкройки Набор игл Мел Набор линеек и лекал Нитки разных цветов Сантиметровая лента Утюг 
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