Один рабочий работал 3 дня, по 7 часов в день, а другой - 2 дня, по 8 часов в день. Вместе они изготовили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий, если за час они изготовляли деталей поровну?
Математика
Один рабочий работал 3 дня, по 7 часов в день, а другой - 2 дня, по 8 часов в день. Вместе они изготовили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий, если за час они изготовляли деталей поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*7=21(час)-1 рабочий 2)2*8=16(час)-2 рабочий 3)21+16=37(час)-всего 4)481/37=13(деталей)-за 1 час 5)21*13=273(дет)-сделал 1 рабочий 6)16*13=208(дет)-сделал 2 рабочий. ответ: 273, 208
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