Как измениться частота свободных колебаний в контуре,если индуктивность уменьшиться в 2 раза, а емкость увеличиться в 8 раз?
Физика
Как измениться частота свободных колебаний в контуре,если индуктивность уменьшиться в 2 раза, а емкость увеличиться в 8 раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L₁=2L₂, C₂=8C₁. Частота ν =1/Т =1/2π√LC, ν₂/ν₁ =√L₁C₁√/L₂C₂ =√(2*L₂*C₁/8*L₂*C₁)=√1/4 =1/2, то есть ν₂ =ν₁/2 Частота уменьшится в 2 раза.
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