Как измениться частота свободных колебаний в контуре,если индуктивность уменьшиться в 2 раза, а емкость увеличиться в 8 раз?

Физика

Как измениться частота свободных колебаний в контуре,если индуктивность уменьшиться в 2 раза, а емкость увеличиться в 8 раз?

Автор: Гость