Из 24 красных и 18 белых роз составляют букеты. В каждом букете 3 красных и 3 белых розы. Какое наибольшее число букетов можно сделать?

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Задача: Из [latex]24[/latex] красных и [latex]18[/latex] белых роз составляют букеты.В каждом букете [latex]3[/latex] красных и [latex]3[/latex] белых розы.Какое наибольшее число букетов можно сделать? Решение: Узнаем,сколько всего роз : [latex]24+18=42[/latex](розы) Узнаем,сколько роз в одном букете : [latex]3+3=6[/latex] [latex]42:6=7[/latex](букетов)-можно сделать.