35 человек уже побывали на экскурсии в Рязани и 25 человек в Смоленске, а несколько человек побывали и в Рязани и в Смоленске.Всего на эти экскурсии съездили 45 человек.Сколько человек побывали в Рязани, а сколько в Смоленске?

Математика

35 человек уже побывали на экскурсии в Рязани и 25 человек в Смоленске, а несколько человек побывали и в Рязани и в Смоленске.Всего на эти экскурсии съездили 45 человек.Сколько человек побывали в Рязани, а сколько в Смоленске?

Автор: Гость