35 человек уже побывали на экскурсии в Рязани и 25 человек в Смоленске, а несколько человек побывали и в Рязани и в Смоленске.Всего на эти экскурсии съездили 45 человек.Сколько человек побывали в Рязани, а сколько в Смоленске?
Математика
35 человек уже побывали на экскурсии в Рязани и 25 человек в Смоленске, а несколько человек побывали и в Рязани и в Смоленске.Всего на эти экскурсии съездили 45 человек.Сколько человек побывали в Рязани, а сколько в Смоленске?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И в Рязани, и в Смоленске побывало 35 + 25 - 45 = 15 человек, поэтому только Рязань посетили 35 - 15 = 20 человек, а только Смоленск 25 - 15 = 10 .
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