Перевести текст 1. Il francobollo ucraino. 2. L’amico spagnolo. 3. Il fazzoletto blu. 4. L’aula grande. 5. Il dizionario sottile. 6. La piazza centrale. 7. Il guanto nero. 8. Lo studente ...
История
Перевести текст 1. Il francobollo ucraino. 2. L’amico spagnolo. 3. Il fazzoletto blu. 4. L’aula grande. 5. Il dizionario sottile. 6. La piazza centrale. 7. Il guanto nero. 8. Lo studente bravo. 9. L’occhio verde. 10. L’università nazionale.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Печать Украины. 2. Испанский друг. 3. Синий платок. 4. Большой класс. 5. Тонкий словарь. 6. Центральная площадь. 7. Черные перчатки. 8. Быть хорошим студентом. 9. Зеленые глаза. 10. Национального университета.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В столовой за день израсходовали 40 кг хлеба. Из них за завтраком израсходовали 12 кг, за обедом - на 3 кг больше, чем за завтраком, а остальной хл...
Физика
С земли стартует космическая ракета. На каком расстоянии от поверхности Земли сила тяжести ракеты будет в 4 раза меньше, чем перед стартом? в 9 раз...
Математика
Карлсон и малыш съели 32 плюшки. Карлсон съел на 24 плюшки больше чем Малыш. Сколько плюшек съел каждый из них.
Химия
напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения веществ: а) хлороводород - хлор - хлорид натрия - хлор б) хлорид натрия...