напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения веществ: а) хлороводород - хлор - хлорид натрия - хлор б) хлорид натрия - хлор - хлорат калия - хлорид калия в) хлор - хлороводород - хлор - хлорид железа
Химия
напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения веществ: а) хлороводород - хлор - хлорид натрия - хлор б) хлорид натрия - хлор - хлорат калия - хлорид калия в) хлор - хлороводород - хлор - хлорид железа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) HCl(конц)+HClO=Cl2+H2O Cl2+2Na=2NaCl 2NaCl=(эл-лиз в расплаве) 2Na+Cl2 б) последняя р-ция под буквой а) 3Cl2+6KOH(конц)=KClO3+5KCl+3H2O 2KClO3=(температура) 2KCl +3O2 в) Cl2+H2=2HCl HCl(конц)+HClO=Cl2+H2O Cl2+2FeCl2=2FeCl3
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