напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения веществ: а) хлороводород - хлор - хлорид натрия - хлор б) хлорид натрия - хлор - хлорат калия - хлорид калия в) хлор - хлороводород - хлор - хлорид железа

Химия

напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения веществ: а) хлороводород - хлор - хлорид натрия - хлор б) хлорид натрия - хлор - хлорат калия - хлорид калия в) хлор - хлороводород - хлор - хлорид железа

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