автомобиль проехал 32 км за 30 мин. сколько км за это же время проехал мотоцикл,если его скорость состовляет три четверти скорости автомобиля

Математика

автомобиль проехал 32 км за 30 мин. сколько км за это же время проехал мотоцикл,если его скорость состовляет три четверти скорости автомобиля

Автор: Гость