5(8y-1)-7(4y+1)+8(7-4y)=19
Алгебра
5(8y-1)-7(4y+1)+8(7-4y)=19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5(8y-1)-7(4y+1)+8(7-4y)=19 5*8у + 5 * (-1)-7*4у-7* 1+ 8*7+ 8*(-4у)=19 40у -5 -28у-7+56-32у = 19 40у - 28у-32у=19 +5+7-56 -20у = -25 20у= 25 4у=5 у=5\4 у=1,25
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