Набор карандашей стоит 30 рублей.Какое наибольшее число таких наборов можно будет купить на 360 рублей повышение цены на 10%?

Алгебра

Набор карандашей стоит 30 рублей.Какое наибольшее число таких наборов можно будет купить на 360 рублей повышение цены на 10%?

Автор: Гость