Набор карандашей стоит 30 рублей.Какое наибольшее число таких наборов можно будет купить на 360 рублей повышение цены на 10%?
Алгебра
Набор карандашей стоит 30 рублей.Какое наибольшее число таких наборов можно будет купить на 360 рублей повышение цены на 10%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сделаем пропорцию. 30р - 100% х - 10% х = 30*10/100 = 3 2) 30 + 3 = 33р (стоит набор после повышения цены) 3) 360/33 = 10.9 (т.к. целое число 10, значит 10 наборов) ответ: 10
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