рабочему на заводе нужно изготовить за смену 60 деталей. после 5ч работы ему осталось сделать 20 деталей.сколько деталей делал рабочий за 1ч,если он работал равно-мерно.
Математика
рабочему на заводе нужно изготовить за смену 60 деталей. после 5ч работы ему осталось сделать 20 деталей.сколько деталей делал рабочий за 1ч,если он работал равно-мерно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-20=40 деталей он сделал за 5ч. 40:5=8 деталей он делал за 1ч.
Гость:
(60-20):5=8 деталей ответ: 8 деталей за час
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