рабочему на заводе нужно изготовить за смену 60 деталей. после 5ч работы ему осталось сделать 20 деталей.сколько деталей делал рабочий за 1ч,если он работал равно-мерно.

Математика

рабочему на заводе нужно изготовить за смену 60 деталей. после 5ч работы ему осталось сделать 20 деталей.сколько деталей делал рабочий за 1ч,если он работал равно-мерно.

Автор: Гость